Andreas Gabalier geriet vor Auftritt ins Schwitzen

Volks Rock ‘n‘ Roller Andreas Gabalier verriet der „Krone“ seine Geheimnisse über schweißtreibende Aktivitäten vor der Show in seiner Künstlergarderobe. Auch dem Publikum im Großen Festspielhaus in Salzburg wurde am Montag durchs viele Tanzen ganz schön heiß.
Während die Fans beim Warten in der Schlange vor dem Großen Festspielhaus am Montag bereits Stunden vor dem Auftritt von Volks Rock ‘n‘ Roller Andreas Gabalier vor Kälte bibberten, wurde es hinter den Kulissen ganz schön heiß: Der 41-jährige Sänger bringt sich nämlich mit einem ganz besonderen Ritual vor seinen Shows richtig ins Schwitzen.
„Ich nehme auf meiner Tour immer eine Kraftbank mit, um mich auch rund um die Konzerte fitzuhalten“, erklärte Gabalier. In „bescheidenem Rahmen“ in der alten Garderobe des Festspielhauses stählte der Steirer noch vor dem Auftritt seinen Körper.
Gabalier will 2027 Helene Fischer übertreffen
Die Erwartungshaltung an sich selbst schraubt Gabalier regelmäßig höher, wie er der „Krone“ im Interview verriet. „Wir feilen schon seit Monaten an einer im deutschsprachigen Raum noch nie da gewesenen Bühne mit großem Laufsteg, der sich von der Bühne lösen wird“, so der Musiker. Seinen Fans kommt er damit auf seiner Tour 2027 besonders nahe. Sogar bis zu den hinteren Rängen, die bei Gabalier bis auf den letzten Platz meist noch bestens gefüllt sind. Ein bisschen könnte das neue Bühnenbild wohl an die legendären Shows von Schlagergöttin Helene Fischer erinnern.
Die Musik, die Gabalier kommendes Jahr zur neuen Bühne präsentieren wird, steht allerdings noch nicht fest. Der Steirer tüftelt nämlich noch an seinen neuen Songs. „Schreiben tue ich das ganze Jahr oder Ideen sammeln. Aber produzieren ist dann so ein schönes Thema für die Monate März oder April.“
Dass er liefern muss, ist Gabalier seit jeher klar. „Solche Shows sind ein Privileg in der heutigen Zeit. Da scheinen mein Team und ich glücklicherweise einen Nerv getroffen zu haben, weil wir rund um die Musik auch ein bisschen Miteinander und ein bisschen Eintauchen in eine harmonische Entertainment-Welt bieten.“
Fans reisten Hunderte Kilometer nach Salzburg
Nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, wenn es nach Gabaliers Fans geht. Extra aus Mitteldeutschland angereist war am Montag etwa Anja Rothe. „Ich bin Fan von ihm, seit er angefangen hat. Ich mag Steirer als solches“, zeigte sich die Deutsche entzückt.
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