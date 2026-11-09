Andreas Gabalier geriet vor Auftritt ins Schwitzen

Gabalier will 2027 Helene Fischer übertreffen

Die Erwartungshaltung an sich selbst schraubt Gabalier regelmäßig höher, wie er der „Krone“ im Interview verriet. „Wir feilen schon seit Monaten an einer im deutschsprachigen Raum noch nie da gewesenen Bühne mit großem Laufsteg, der sich von der Bühne lösen wird“, so der Musiker. Seinen Fans kommt er damit auf seiner Tour 2027 besonders nahe. Sogar bis zu den hinteren Rängen, die bei Gabalier bis auf den letzten Platz meist noch bestens gefüllt sind. Ein bisschen könnte das neue Bühnenbild wohl an die legendären Shows von Schlagergöttin Helene Fischer erinnern.