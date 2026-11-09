300 Einsatzkräfte
Mega-Razzia in Berlin! Hells Angels im Visier
Mega-Razzia in Berlin! Die Polizei hat einen großen Zugriff bei Wirkungsstätten der sogenannten Hells Angels durchgeführt – im Fokus steht dabei auch das Vereinsheim der brutalen Bikergang.
300 Einsatzkräfte der Polizei gehen derzeit in Berlin gegen die Hells Angels vor. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei Berlin werde dabei unter anderem von Spezialkräften der deutschen Bundespolizei unterstützt, sagte Polizeisprecher Florian Nath in einem Video bei X.
„Es dreht sich alles hier um Schusswaffenkriminalität“, sagte er. Nach Beweismitteln werde in mehr als zehn Objekten im gesamten Stadtgebiet gesucht. Darunter sei das Vereinsheim der „Hells Angels“ in Berlin-Biesdorf, sagte Nath auf Anfrage.
Großeinsatz dauert an
Ob weitere Delikte hinzukämen, würde sich im Laufe der Zeit ergeben, erklärte der Polizeisprecher dem „Tagesspiegel“. Er rechnete am späten Abend damit, dass der Einsatz bis in die Nacht andauern wird.
In den vergangenen Monaten eskalierte die Waffengewalt auf Berlins Straßen. Immer wieder fielen Schüsse, die ihren Ursprung im Clan-Milieu haben sollen. Dahinter stecken wohl Banden-Rivalitäten und Schutzgelderpressungen.
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