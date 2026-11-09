Bewährungsstrafe, weil er Hitler-Regime bejubelte

Auf mehreren Online-Plattformen hat ein Tennengauer (52) rechtsextreme Inhalte verbreitet und dabei auch gleich die Nazi-Diktatur unter dem Hitler-Regime verherrlicht. Es ging um diverse Postings und Videos, die zwischen Ende 2024 und Ende 2025 veröffentlicht wurden – unter anderem um das White Power-Zeichen, ein ausländerfeindliches Lied und die Unterstützung für eine Holocaustleugnerin.