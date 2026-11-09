Bewährungsstrafe, weil er Hitler-Regime bejubelte

Mit einem Schuldspruch endete der Tag vor dem Geschworenengericht für einen Salzburger. Der Tennengauer hatte in sozialen Medien mehrmals einschlägige Postings und Videos veröffentlicht, in denen er unter anderem die Nazi-Diktatur verherrlichte ...
Auf mehreren Online-Plattformen hat ein Tennengauer (52) rechtsextreme Inhalte verbreitet und dabei auch gleich die Nazi-Diktatur unter dem Hitler-Regime verherrlicht. Es ging um diverse Postings und Videos, die zwischen Ende 2024 und Ende 2025 veröffentlicht wurden – unter anderem um das White Power-Zeichen, ein ausländerfeindliches Lied und die Unterstützung für eine Holocaustleugnerin.
Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g lautete deshalb der Vorwurf beim Prozess im Salzburger Landesgericht. Dabei entschieden die Geschworenen einstimmig auf schuldig. Strafe: zwei Jahre Haft auf Bewährung. Zudem wies ihn das Gericht an, eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen.
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