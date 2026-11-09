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Schmeckt nicht jedem

In den Alpen gibt‘s bald Fast Food an der Skipiste

Ausland
09.11.2026 22:38
KFC eröffnet in dieser Wintersaison zwei Filialen in den italienischen Alpen.
KFC eröffnet in dieser Wintersaison zwei Filialen in den italienischen Alpen.(Bild: Ming - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neben Hüttenklassikern wie Käsespätzle, Kaiserschmarrn und Germknödel wird es auch bald Burger, Pommes und frittierte Hühnerkeulen neben Skipisten in den Alpen geben: Der Fast-Food-Riese Kentucky Fried Chicken eröffnet zwei Filialen auf 1700 und 2123 Metern Seehöhe.

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Fast-Food-Restaurants gibt es beinahe überall – doch am Berg waren sie bislang selten zu finden. Das wird sich schon bald ändern: Denn KFC eröffnet in dieser Wintersaison zwei Filialen in den italienischen Alpen. Bereits am 5. Dezember sollen die ersten frittierten Hühnerkeulen serviert werden.

In Madonna di Campiglio im Trentino entsteht ein Restaurant auf 1700 Metern in Cortina d’Ampezzo, in Venetien eines auf 2123 Metern. Wie die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet, werden die Filialen  in Zusammenarbeit mit der italienischen Bergclubkette „Super G“ errichtet und werden an bestehende Berghütten des Veranstalters angegliedert. Dieser ist für große Après-Ski-Partys bekannt. 

Eine Visualisierung eines KFC-Restaurants neben der Skipiste:

„Wir wollen weiterhin überraschen und Orte erreichen, an denen niemand erwarten würde, uns zu finden“, erklärte die Marketingleiterin von KFC Italien. Man will vor allem eine junge Kundschaft, Familien, aber auch Bergsportler ansprechen. 

Kritiker: Berge seien nur mehr „Kulisse“
Doch nicht allen gefällt die Idee von Fast-Food in den Bergen. „Man wirft das Alte über Bord, nämlich den romantischen Teil der Berge, die Anstrengung, die Natur, um Platz für Luxusmarken zu schaffen, für die Gleichförmigkeit, die in städtischen Gebieten bereits existiert“, kritisierte Luigi Casanova, Vorsitzender der Naturschutzorganisation „Mountain Wilderness“.

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Er befürchtet, dass der Charme der Umgebung durch „gebratenes Hähnchen, laute Musik, Motorsportveranstaltungen und Hubschrauberflüge“ verloren gehe. „Die Berge werden nichts weiter als eine Kulisse bleiben, auch wenn sie für diese Art der Unterhaltung von grundlegender Bedeutung sind“, bemängelt er.

Gemeinde kann Vorhaben nicht verhindern
Für den Bürgermeister von Cortina d’Ampezzo steht dieses Vorhaben „im Widerspruch zur Strategie zur Wiederbelebung von Cortina, die von der Stadtverwaltung festgelegt wurde“, wie Gianluca Lorenzi gegenüber „Il Gazzettino“ erklärt. „Das ist nicht die Zukunft, die wir uns für unsere Berge wünschen“, ist auch Stadtrat Stefano Ghezze eher skeptisch. Die Gemeinde hat jedoch keine Möglichkeit, das Vorhaben zu verhindern.

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