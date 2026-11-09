In den Alpen gibt‘s bald Fast Food an der Skipiste

Gemeinde kann Vorhaben nicht verhindern

Für den Bürgermeister von Cortina d’Ampezzo steht dieses Vorhaben „im Widerspruch zur Strategie zur Wiederbelebung von Cortina, die von der Stadtverwaltung festgelegt wurde“, wie Gianluca Lorenzi gegenüber „Il Gazzettino“ erklärt. „Das ist nicht die Zukunft, die wir uns für unsere Berge wünschen“, ist auch Stadtrat Stefano Ghezze eher skeptisch. Die Gemeinde hat jedoch keine Möglichkeit, das Vorhaben zu verhindern.