1:11! Österreich fängt sich Watschn gegen USA

Klassenunterschied war augenscheinlich

Die Österreicherinnen wehrten sich nach Kräften und kamen nicht schlecht in die Partie. Ein sehenswertes Solo von Caroline Harvey brachte die Favoritinnen jedoch in Führung (10.). Magdalena Luggin im Tor stand immer wieder im Mittelpunkt und konnte sich mehrfach auszeichnen. Beim Schuss von US-Star Hilary Knight zum 2:0 war die 21-jährige Keeperin aber chancenlos (13.). Der Klassenunterschied war nun augenscheinlich, erneut Harvey (17.) und Tessa Janecke (18.) erhöhten noch vor der ersten Drittelpause.