1:11! Österreich fängt sich Watschn gegen USA

Für Österreichs Eishockey-Frauen hat es bei der A-Weltmeisterschaft im dänischen Esbjerg eine veritable Lehrstunde gegeben!
Gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA setzte es für die Truppe von Teamchef Alexander Bröms mit 1:11 (0:4, 0:4, 1:3) die befürchtet hohe Niederlage. Annika Fazokas gelang der Ehrentreffer. Die ÖEHV-Mannschaft hält in Gruppe A nach drei Partien bei null Punkten. Das letzte Gruppenmatch bestreitet Rot-Weiß-Rot am Dienstag (19 Uhr) gegen die Schweiz.
Klassenunterschied war augenscheinlich
Die Österreicherinnen wehrten sich nach Kräften und kamen nicht schlecht in die Partie. Ein sehenswertes Solo von Caroline Harvey brachte die Favoritinnen jedoch in Führung (10.). Magdalena Luggin im Tor stand immer wieder im Mittelpunkt und konnte sich mehrfach auszeichnen. Beim Schuss von US-Star Hilary Knight zum 2:0 war die 21-jährige Keeperin aber chancenlos (13.). Der Klassenunterschied war nun augenscheinlich, erneut Harvey (17.) und Tessa Janecke (18.) erhöhten noch vor der ersten Drittelpause.
Klare Angelegenheit auf dem Eis
Das Mitteldrittel begann mit dem 5:0 nach neun Sekunden durch Janecke. Die US-Amerikanerinnen nutzten ihre körperlichen und eisläuferischen Vorteile sowie ihr überlegenes Tempo gnadenlos aus. Joy Dunne (26.), Lacey Eden (36.) und Megan Keller (38.) schossen bis zur zweiten Pause einen 8:0-Vorsprung heraus. Im Schlussabschnitt trafen Knight (49.), Rory Guilday (52.) und ein drittes Mal Harvey (54.). Fazokas sorgte schließlich für das Highlight aus österreichischer Sicht (55.), ihr Treffer wurde kräftig gefeiert. Es war das erste Gegentor für das US-Team bei diesem Turnier.
Die ersten beiden Partien hatte das Team um Kapitänin Anna Meixner beim A-WM-Debüt gegen Tschechien (1:4) und Deutschland (0:2) verloren. Gegen die favorisierten Schweizerinnen muss man nun gewinnen, anderenfalls wartet am Freitag in Herning der Letzte der Gruppe B im Kampf um den Klassenerhalt.
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