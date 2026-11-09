Weiße Weste für Österreichs Team in Linz!

Der siebente Erfolg wäre ein ganz besonderer

Seit der Eröffnung des neuen Stadions 2023 gingen in Linz sieben Länderspiele über die Bühne, Österreich darf auf eine weiße Weste stolz sein: sechs Siege, ein Remis. Am Samstag wäre der siebente Erfolg ein ganz besonderer – drei Punkte gegen Irland fixieren den Gruppensieg in der Nations League und den Aufstieg in die Liga A.