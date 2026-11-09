Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Weiße Weste für Österreichs Team in Linz!

Fußball International
09.11.2026 22:50
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein nahrhafter Boden, dieser Rasen bringt Glück: Linz entpuppt sich immer mehr als österreichische Fußball-Hauptstadt. Der LASK holte das Double, in der Königsklasse sorgen Heimduelle gegen Adressen wie Liverpool für magische Fan-Momente, auch das Nationalteam fühlt sich in der Stahlstadt pudelwohl.

Der siebente Erfolg wäre ein ganz besonderer
Seit der Eröffnung des neuen Stadions 2023 gingen in Linz sieben Länderspiele über die Bühne, Österreich darf auf eine weiße Weste stolz sein: sechs Siege, ein Remis. Am Samstag wäre der siebente Erfolg ein ganz besonderer – drei Punkte gegen Irland fixieren den Gruppensieg in der Nations League und den Aufstieg in die Liga A.

Das noch immer recht neue LASK-Stadion
Das noch immer recht neue LASK-Stadion(Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER)

Ein Matchball vor heimischer Kulisse, um ins Konzert der Großen zurückzukehren. Die Motivation könnte kaum größer sein: In der europäischen Eliteklasse schüttet die UEFA nicht nur ein höheres Startgeld aus, auch die sportliche und strategische Bedeutung ist ungleich höher.

Eine perfekte Bühne, um zu reifen
Das Abschneiden in der Nations League bestimmt die Setzlisten für EM- oder WM-Auslosungen, während attraktive Heimkracher gegen Kaliber wie Spanien, England oder Frankreich für volle Stadien und lukrativere TV-Verträge sorgen.

Die Österreich-Asse Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner
Die Österreich-Asse Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner(Bild: Mario Urbantschitsch)

Duelle auf diesem Niveau sind die optimale Schule für die Weiterentwicklung und eine perfekte Bühne, um zu reifen. Bei den jüngsten beiden Großereignissen überstand Österreich jeweils die Gruppenphase. Um nun den nächsten Meilenstein zu setzen, müssen sich Michael Gregoritsch & Co. regelmäßig auf allerhöchstem Niveau mit solchen Topteams messen, damit Rot-Weiß-Rot langfristig oben bestehen kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
09.11.2026 22:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
131.584 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
111.518 mal gelesen
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.833 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
822 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Erstes Foto: Das ist der Todesschütze von Krakau
554 mal kommentiert
Der Täter Michał O. (kleines Bild) liegt nach dem Schusswechsel mit der Polizei weiterhin unter ...
Mehr Fußball International
„Krone“-Stopplicht
Weiße Weste für Österreichs Team in Linz!
Deal schon im Winter
Sensations-Transfer? Barcelona jagt Bayern-Star
Bei Olympique Lyon
ÖFB-Kicker bekommt Guardiolas Co als neuen Coach
Bester Spieler nur ...
Unfassbar! Kane fehlt in „Mannschaft des Jahres“
Sport Tv Logo
ÖFB-Juwel in Stuttgart
Der nächste Meilenstein für Yanik Spalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf