Weiße Weste für Österreichs Team in Linz!

Ein nahrhafter Boden, dieser Rasen bringt Glück: Linz entpuppt sich immer mehr als österreichische Fußball-Hauptstadt. Der LASK holte das Double, in der Königsklasse sorgen Heimduelle gegen Adressen wie Liverpool für magische Fan-Momente, auch das Nationalteam fühlt sich in der Stahlstadt pudelwohl.
Der siebente Erfolg wäre ein ganz besonderer
Seit der Eröffnung des neuen Stadions 2023 gingen in Linz sieben Länderspiele über die Bühne, Österreich darf auf eine weiße Weste stolz sein: sechs Siege, ein Remis. Am Samstag wäre der siebente Erfolg ein ganz besonderer – drei Punkte gegen Irland fixieren den Gruppensieg in der Nations League und den Aufstieg in die Liga A.
Ein Matchball vor heimischer Kulisse, um ins Konzert der Großen zurückzukehren. Die Motivation könnte kaum größer sein: In der europäischen Eliteklasse schüttet die UEFA nicht nur ein höheres Startgeld aus, auch die sportliche und strategische Bedeutung ist ungleich höher.
Eine perfekte Bühne, um zu reifen
Das Abschneiden in der Nations League bestimmt die Setzlisten für EM- oder WM-Auslosungen, während attraktive Heimkracher gegen Kaliber wie Spanien, England oder Frankreich für volle Stadien und lukrativere TV-Verträge sorgen.
Duelle auf diesem Niveau sind die optimale Schule für die Weiterentwicklung und eine perfekte Bühne, um zu reifen. Bei den jüngsten beiden Großereignissen überstand Österreich jeweils die Gruppenphase. Um nun den nächsten Meilenstein zu setzen, müssen sich Michael Gregoritsch & Co. regelmäßig auf allerhöchstem Niveau mit solchen Topteams messen, damit Rot-Weiß-Rot langfristig oben bestehen kann.
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