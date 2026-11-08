Wann sogar Helene Fischer weiche Knie bekommt

„Atemlos durch die Nacht“ – mit diesem Hit eroberte Helene Fischer im Jahr 2013 die Charts und sang sich endgültig in die Herzen eines Millionenpublikums. Seither ist die Schlagerkönigin aus der deutschsprachigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Ob spektakuläre Flugakrobatik, aufwendige Bühnenshows oder gefühlvolle Balladen – die 42-Jährige weiß genau, wie sie ihre Fans in den magischen Helene-Bann zieht.