Kindern ein richtiges Familienleben schenken

Bei Langzeitpflegeeltern wiederum ist der einzige Unterschied zur Adoption, dass es die Verpflichtung gibt, mit den leiblichen Eltern in Kontakt zu bleiben. Sandra Schlagbauer hat einen Rat: „Ich empfehle dies nur Leuten, die Kinder nicht nur retten, sondern wirklich wollen. Man darf das Kind nicht als Projekt sehen.“ Denn eine Familie ist weit mehr als das.