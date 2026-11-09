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Pflegeeltern gesucht!

Kindern ein richtiges Familienleben schenken

Wien
09.11.2026 19:00
Sandra und Ulrich Schlagbauer haben Matthias und Linea in Langzeitpflege genommen, als sie erst ...
Sandra und Ulrich Schlagbauer haben Matthias und Linea in Langzeitpflege genommen, als sie erst wenige Monate alt waren. Mit den beiden ist die Familie nun komplett.(Bild: Zwefo)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Pflegeeltern werden von der Stadt gerade händeringend gesucht. Familie Schlagbauer hat sich bereits dafür entschieden. Und es nicht bereut. Die MA 11 hofft, dass sich weitere mindestens 100 Paare oder Einzelpersonen dafür entscheiden. Um Kindern ein schönes Aufwachsen zu ermöglichen.

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Sandra Schlagbauer verspürte einen intensiven Kinderwunsch. Doch mit rund 40 Jahren und ohne Partner schien die Erfüllung desselben vor zehn Jahren in weiter Ferne. Zumindest auf natürlichem Weg. Also entschied sich die Wienerin für ein Langzeitpflegekind. „Ich war kurz davor, den Kurs abzuschließen, als ich meinen heutigen Mann kennenlernte“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch.

Man habe darüber gesprochen und schließlich hat auch Ulrich Schlagbauer den Kurs gemacht. „Dann hat es nur acht Tage gedauert und wir erhielten den Anruf, dass der fünf Monate alte Matthias eine Pflegefamilie benötigt“, berichtet die 52-Jährige.

„Bauch-Mama“
Mittlerweile ist Matthias neun Jahre alt und liebt die Feuerwehr. Dass Sandra nicht seine „Bauch-Mama“ ist, weiß er. Zu seiner leiblichen Mutter und dem Vater gibt es regelmäßigen Kontakt. Anders sieht es bei Linea aus, die vor sechs Jahren die Familie Schlagbauer komplett machte. Ihre leibliche Mutter meldete sich nur einmal, das ist lange her.

Zitat Icon

Wir suchen rund 100 Langzeitpflege- und etwa sieben Krisenpflegeeltern. Für letztere gibt es ein eigenes Anstellungsmodell samt Einkommen pro Kind.

Ingrid Pöschmann, Sprecherin MA 11

Bild: Gerhard Bartel

Ob leiblich oder nicht, macht für Sandra Schlagbauer keinen Unterschied. Sorgen vor der Pflegestelle hatte sie aber dennoch. „Dass die Eltern die Kinder vielleicht doch wieder zurück haben wollen oder Bedenken, weil es ja fremde Menschen sind. Aber dies löst sich schnell in Luft auf.“

Genetik wird auch sichtbar
Wobei genetische Züge, je älter die Kinder sind, immer sichtbarer werden. Und auch die Situation wird ihnen klarer. „Matthias ist nach den Besuchen mit seinen leiblichen Eltern überdreht. Man merkt, das macht was mit ihm“, schildert Sandra. Und Linea, der Wirbelwind, die jeden Ballsport liebt, fragt nach, wer ihre „Bauch-Eltern“ sind und warum sie nicht kommen.

Als Pflegeeltern bewerben

Die Stadt sucht dringend Langzeit- sowie Krisenpflegeeltern. Der nächste Online-Informationsabend findet am 18. Februar 2027 statt. Man kann sich aber jederzeit melden.

 Alle Infos hier.

Schöner Familienalltag
Aber solch schwierige Fragen prägen den Alltag bei weitem nicht. Dieser besteht aus klassischem Familienleben: Schule, Hobbys, gemeinsam basteln und spielen sowie Geborgenheit. Etwas, das Matthias und Linea wohl sonst nicht hätten. Langzeit- und Krisenpflegeeltern werden in Wien derzeit händeringend gesucht.

Pflegeeltern werden dringend gesucht
Krisenpflegeeltern springen ein, wenn ein Kind (0 bis 3 Jahre) plötzlich aus der Familie genommen werden muss. Bis zur Entscheidung, ob es zurück nach Hause oder zu einer Langzeitpflegefamilie kommt, vergehen rund acht Wochen, in dem sie die Betreuung übernehmen.

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Bei Langzeitpflegeeltern wiederum ist der einzige Unterschied zur Adoption, dass es die Verpflichtung gibt, mit den leiblichen Eltern in Kontakt zu bleiben. Sandra Schlagbauer hat einen Rat: „Ich empfehle dies nur Leuten, die Kinder nicht nur retten, sondern wirklich wollen. Man darf das Kind nicht als Projekt sehen.“ Denn eine Familie ist weit mehr als das.

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