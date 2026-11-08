Ingolitsch: „Waren wie Hydranten – inakzeptabel!“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es tut einfach nur weh, weil die Jungs so viel geben. Sie leisten mit dieser schwierigen Kadersituation extrem viel. Dass du dann so Basisdinge nicht auf den Platz kriegst, ist superschade. Wir haben ein ganz klares Thema: Das ist die Duellführung. Wir haben zu kindlich verteidigt. Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten – inakzeptables Abwehrverhalten. Man hat gesehen, dass wir um nichts schlechter sind als Salzburg, dass wir so eine Partie zuhause locker gewinnen können. Aber wir haben leider vom Donnerstagspiel, wo wir uns auch schon die Butter vom Brot nehmen ließen, nichts gelernt.“