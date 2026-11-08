Ingolitsch: „Waren wie Hydranten – inakzeptabel!“

Red Bull Salzburg hat mit einem 4:3-Sieg bei Sturm Graz den Anschluss an Spitzenreiter Rapid gehalten. Die Steirer liegen mit bereits 14 Zählern Rückstand auf Rang fünf. Hier die Stimmen zum Spiel via Sky ...
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es tut einfach nur weh, weil die Jungs so viel geben. Sie leisten mit dieser schwierigen Kadersituation extrem viel. Dass du dann so Basisdinge nicht auf den Platz kriegst, ist superschade. Wir haben ein ganz klares Thema: Das ist die Duellführung. Wir haben zu kindlich verteidigt. Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten – inakzeptables Abwehrverhalten. Man hat gesehen, dass wir um nichts schlechter sind als Salzburg, dass wir so eine Partie zuhause locker gewinnen können. Aber wir haben leider vom Donnerstagspiel, wo wir uns auch schon die Butter vom Brot nehmen ließen, nichts gelernt.“
Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Ich habe einen fantastischen Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Sturm in Graz ist unangenehm, das ist nie einfach. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Am stolzesten macht mich, dass wir am Ende wie Männer verteidigt haben. Du siehst am Freitagabend ein Rapid, die vorlegen und auf sechs Punkte weggehen. Und wir schaffen es zum wiederholten Male konstant unsere Punkte zu holen. Rapid spielt eine hervorragende Saison und kommt trotzdem nicht weg, wir fahren im Windschatten mit. Mal schauen, wie lange dieses Duell so geht. Vier Siege aus den vier Topspielen ist eine Ansage.“
Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir kriegen zu leichte Tore und dann ist es schwer, das immer wieder zu korrigieren. Wir sind selber schuld. Wir müssen nur besser verteidigen, dann schießt Salzburg heute keine Tore. Wir müssen uns nicht auf die Tabelle fokussieren, aber wir haben ganz andere Probleme. Die Pause kommt gut, unser Tank ist leer.“
Jesper Lindström (Salzburg-Torschütze): „Es ist wichtig, mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Sturm spielt einen intensiven Fußball, sie machen das gut. Am Ende haben wir einfach das eine Tor mehr erzielt. Die drei Punkte sind sehr wichtig, um vorne dabei zu bleiben.“
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