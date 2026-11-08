Flugabgabe soll in der Business-Class mehr kosten

Umweltsünder und Wohlhabende im Visier

Die SPÖ untermauert ihre Idee auch mit Umweltargumenten. Die Business-Class sei aufgrund des höheren Platzanspruchs drei- bis fünfmal umweltschädlicher und ein Privatflugzeug stoße rund 810 Tonnen schädliche Treibhausgase pro Jahr aus – so viel wie rund 177 Autos zusammen. Allein im Jahr 2023 haben Privatflugzeuge weltweit so viel Treibhausgase ausgestoßen, wie alle Flüge, die vom Londoner Flughafen Heathrow gestartet sind – dem größten Flughafen Europas.