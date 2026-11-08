Wien-Sieger Alcaraz schlägt auch in Paris zu

Mit dem Sieg beim ATP-1000-Event in Paris hat Carlos Alcaraz am Sonntag eine Woche nach seinem Wien-Triumph den dritten Turniersieg seit Ende September bzw. seinen 29. auf der ATP-Tour gefeiert.
Im Finale bezwang der Spanier den US-Amerikaner Ben Shelton 7:6(5),7:5 und revanchierte sich damit erfolgreich für seine Viertelfinalniederlage bei den US Open. Alcaraz scheint für die am nächsten Sonntag beginnenden ATP Finals in Turin bestens gerüstet.
Der 23-Jährige, der im Sommer mehrere Monate verletzt ausgefallen war und dadurch unter anderem die French Open und Wimbledon verpasst hatte, befindet sich in exzellenter Form. Seit seiner Rückkehr auf die Tour für die US Open verlor er nur zwei Matches und gewann drei Turniere (Tokio, Wien und Paris).
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