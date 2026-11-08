F1-Rekord eingestellt! Besonderer Tag für Wolff

In Brasilien hat sich Mercedes auch den Titel in der Konstrukteurs-Wertung der Formel 1 gesichert. Für Teamchef Toto Wolff ist es der neunte Erfolg in dieser Kategorie – damit schließt er zu einer Legende auf, mit der er sich nun den Rekord teilt.
Neun WM-Titel als Teamchef holte vor Wolff bisher nämlich nur Sir Frank Williams. Mit der britischen Formel-1-Ikone teilt sich der Österreicher jetzt den Rekord. Doch das Ziel ist sicherlich, auch den zehnten Titel zu holen – idealerweise schon in der kommenden Saison.
„Nicht viele Teams haben das geschafft“
Nach der Feier am Sonntag in Sao Paulo verwies Wolff in seiner Rede auch auf die schwierigen Jahre, die hinter dem Team liegen: „Wir haben ein paar Jahre gebraucht, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Nicht viele Teams haben es geschafft, sich aus einer solchen Situation wieder aufzurappeln“, so der 54-Jährige.
Während Wolff von 2014 bis 2021 gleich acht Titel sammeln konnte, hatte man zuletzt mit dem WM-Kampf wenig zu tun. Umso größer die jetzt die Freude: „Das zeigt einfach, wie großartig die Arbeit ist und welche tollen Menschen wir in unserer Organisation haben. Und es ist toll, zu ihnen zu gehören“, so Wolff abschließend.
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