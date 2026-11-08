F1-Rekord eingestellt! Besonderer Tag für Wolff

Während Wolff von 2014 bis 2021 gleich acht Titel sammeln konnte, hatte man zuletzt mit dem WM-Kampf wenig zu tun. Umso größer die jetzt die Freude: „Das zeigt einfach, wie großartig die Arbeit ist und welche tollen Menschen wir in unserer Organisation haben. Und es ist toll, zu ihnen zu gehören“, so Wolff abschließend.