Rangnick reagiert! Zwei ÖFB-Kicker nachnominiert

Chukwuemeka und Grüll hingegen werden in den letzten ÖFB-Partien in diesem Jahr keine Rolle spielen. Letzterer wurde am Samstag beim 0:1 in Stuttgart wegen Wadenproblemen ausgetauscht, auf ihn wartet am Montag in Bremen eine MRT-Untersuchung. „Aufgrund der Wadenproblematik war es für ihn nicht möglich, gestern weiterzuspielen. Wir werden jetzt abwarten, was die Bilder zeigen. Ich gehe davon aus und hoffe, dass er nicht so lange pausieren muss“, sagte Trainer Daniel Thioune am Sonntag.