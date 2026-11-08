Rangnick reagiert! Zwei ÖFB-Kicker nachnominiert

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Carney Chukwuemeka und Marco Grüll reagiert und zwei Kicker für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Irland und Israel nachnominiert.
Rapids Yusuf Demir und Raul Florucz werden als Ersatz für Chukwuemeka und Grüll nachnominiert, das gab der ÖFB am Sonntagabend bekannt. Demir, der sich bei den Grün-Weißen in dieser Saison stark präsentiert, könnte sein erstes Länderspiel seit dem 2:0 auf den Färöern am 9. Oktober 2021 absolvieren
Chukwuemeka und Grüll hingegen werden in den letzten ÖFB-Partien in diesem Jahr keine Rolle spielen. Letzterer wurde am Samstag beim 0:1 in Stuttgart wegen Wadenproblemen ausgetauscht, auf ihn wartet am Montag in Bremen eine MRT-Untersuchung. „Aufgrund der Wadenproblematik war es für ihn nicht möglich, gestern weiterzuspielen. Wir werden jetzt abwarten, was die Bilder zeigen. Ich gehe davon aus und hoffe, dass er nicht so lange pausieren muss“, sagte Trainer Daniel Thioune am Sonntag.
Muskelverletzung bei Chukwuemeka
Auch Chukwuemeka musste beim 2:1 gegen Elversberg frühzeitig vom Platz. Bereits am Samstag hatte Dortmund-Trainer Niko Kovac eine wenig optimistische Prognose bezüglich Chukwuemeka abgegeben. „Er wird meines Erachtens nicht zum Nationalteam abreisen, weil er muskuläre Probleme hatte beziehungsweise sich wahrscheinlich auch einen Faserriss zugezogen hat.“
Schon vor diesem Wochenende war festgestanden, dass Teamchef Ralf Rangnick aus Verletzungsgründen nicht auf David Alaba, Maximilian Wöber, Nikolas Veratschnig, Paul Wanner, Patrick Wimmer und Florian Grillitsch zurückgreifen kann. Dafür wird neben Demir auch Florucz am Montag am ÖFB-Campus erwartet. Der Stürmer kam am 12. Oktober 2025 beim 0:1 in Bukarest gegen Rumänien zu seinem dritten und bisher letzten Länderspiel. Demir hält bei vier ÖFB-A-Team-Einsätzen.
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