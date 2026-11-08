Svobodas Brighton stürmt sensationell auf Platz 2

Im letzten Spiel des Tages trennten sich Manchester United und Aston Villa in einem spektakulären Schlagabtausch 4:4. Die Gastgeber holten im Old Trafford zunächst ein 0:2 auf, gerieten dann wieder 2:4 in Rückstand und schafften durch späte Treffer von Joshua Zirkzee (92.) und Patrick Dorgu (96.) doch noch den Ausgleich. In der Tabelle liegen die „Red Devils“ als 18. auf einem Abstiegsplatz.