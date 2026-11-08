Krakau-Attentäter tötete zweifache Mutter aus NÖ

Im fast 160 km entfernten Ostrowiec Świętokrzyski, wo der Täter noch zu Hause wohnte, entdeckten Ermittler die erschossenen Eltern (52 und 53) und die Schwester (21) des Schützen. Die Kunststudentin war zu Besuch gewesen. Der Schütze selbst liegt nach Operationen in kritischem Zustand im Spital. Die Ermittlungen fördern immer verstörendere Details über seine Vergangenheit zutage. Schon als Schüler zeichnete der verschlossene Einzelgänger Schulmassaker, Menschen am Galgen und Hakenkreuze. „Damals sagten wir, dass er wohl irgendwann wen umbringen wird“, erinnert sich eine ehemalige Mitschülerin. Beim Online-Unterricht saß er einmal mit einer Gasmaske vor der Kamera. Auch Nachbarn beschreiben ihn als wortkarg, meist schwarz gekleidet und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze.