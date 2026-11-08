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Genialer Mazurek – schwache Defensive der Bullen

Bundesliga
08.11.2026 20:27
Bartosz Mazurek (re.) war in Graz bärenstark.
Bartosz Mazurek (re.) war in Graz bärenstark.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Salzburg gewann eine völlig verrückte Partie bei Sturm Graz knapp mit 4:3. Einige Bullen zeigten dabei eine starke Leistung, die Verteidigung präsentierten sich allerdings nicht in Topform. Die Bullen-Noten im Detail.

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Christian Zawieschitzky 2
Rettete einmal gegen Hödl, verschuldete allerdings den dritten Gegentreffer.

Leandro Morgalla 3
Traf erstmals für die Bullen, verlor aber das Kopfballduell mit Stankovic, der das 3:3 erzielte.

Tim Drexler 2
Sah beim 1:2 gar nicht gut aus – Diakite war ihm viel zu billig entwischt.

Valentin Zabransky 2
Diakite machte die Bullen-Abwehr – und damit auch ihn – Immer wieder auf.

Frans Krätzig 2
Siehe Zabransky.

Frans Krätzig.
Frans Krätzig.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Abubakr Barry 4
Bestimmte den Rhythmus, harmonierte gut mit Diabate und Mazurek.

Soumaila Diabate 3
Solide Vorstellung des Bullen-„Staubsaugers“.

Damir Redzic 3
Der Ungar war über weite Strecken nicht zu sehen, schlug aber in Minute 67 nach tollem Spielzug zu.

Bartosz Mazurek 5
Der beste Mann am Platz! Das 1:0 von Tabakovic bereitete er ebenso vor wie das 2:2 von Morgalla. Agierte anfangs vor Diabate und Barry, rückte nach Diabates Auswechslung eine Position zurück.

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Jesper Lindström 4
Nicht jeder Angriff gelang, nicht jeder Abschluss saß – das 4:3 war aber großartig.

Haris Tabakovic 4
Überragendes Tor zum 1:0, war beim 3:2 mitbeteiligt.

Yorbe Vertessen 4
Der Belgier kam nach einer knappen Stunde und wurde zum Wirbelwind. Überragende Vorarbeit zum 3:2.

Edmund Baidoo, Anrie Chase, Umut Tohumcu 0

Trainer Danny Röhl 4
Im Gegensatz zu Anderlecht ging der Matchplan dieses Mal auf.

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