Entscheidung der Fans: Traditionsklub ändert Namen

Ab der kommenden Saison ist der Klubname SpVgg Greuther Fürth Geschichte! Die Fans haben am 8. November in einer offiziellen Mitgliederversammlung dafür gestimmt, den bei vielen Anhängern unbeliebten Zusatz „Greuther“ zu streichen.
88,3 der anwesenden Anhänger stimmten dafür, dass der Klub ab 1. Juli 2027 wieder unter seinem historischen Namen SpVgg Fürth antreten wird. Zudem wird dadurch auch das Logo des Vereins geändert.
Unter dem neuen und alten Namen wurde man 1914, 1926 und 1929 deutscher Fußball-Meister. Eine Fusion mit der TSV Vestenbergsgreuth bedingte 1996 schließlich den Namenszusatz „Greuther“, der bei einem Großteil der Fans unbeliebt war.
Fans sammeln Geld für entstehende Kosten
Die Namens- und Logo-Änderung soll den Fürthern etwa 500.000 Euro kosten, wie deutsche Medien berichten. Vor allem da Textilien neu bedruckt und der Markenauftritt und das Branding der Klubgebäude geändert werden müssen.
Die Faninitiative „Zurück zu SpVgg Fürth“, die seit Jahren für die Rückkehr zum traditionellen Vereinsnamen gekämpft hat, hat für die entstehenden Kosten bereits 172.000 Euro durch Crowdfunding gesammelt.
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