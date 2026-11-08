Liga-Ernüchterung nach Champions-League-Rekord

Vier Tage nach dem 9:1-Rekordsieg in der Königsklasse bei Lens kassierte der Underdog mit dem 0:2 bei den „Nerazzurri“ am Sonntag die zweite Serie-A-Saisonpleite und liegt nun als Fünfter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Lazio Rom, der bei Napoli ein 1:1 erreichte.