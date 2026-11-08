Dengler: „Impfpflicht war ein riesiger Sündenfall“

Veit Dengler packt bei „Normal reden mit Katia Wagner“ aus: Nach seinem Rauswurf bei den NEOS übt der Ex-Abgeordnete heftige Kritik am politischen System. Dengler bezeichnet die Zustimmung zur Impfpflicht als „riesigen Sündenfall“. Obwohl es parteiintern keine Mehrheit dafür gegeben habe, sei „aus Räson“ dennoch zugestimmt worden. Aufarbeitung dazu habe es keine gegeben. Das ganze Video sehen Sie oben und um 22.15 Uhr auf krone.tv!