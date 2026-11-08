Nach Olympia-Gold geht‘s ab in den Winterschlaf

„Ich glaube das dauert noch ein bissl, bis wir das so richtig realisiert haben.“ Das kann Beachvolleyball-Youngster Paul Hohenauer und Partner Martin Poinstingl wohl niemand verübeln. Immerhin schrieben die Beiden zuletzt rot-weiß-rote Sportgeschichte, holten bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Gold – als erstes heimisches Duo in dieser Sportart!