Nach Olympia-Gold geht‘s ab in den Winterschlaf

Das Volleyball-Duo Paul Hohenauer und Martin Poinstingl schrieben bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Geschichte, holten Beach-Gold. Damit krönten sie ihre ohnehin schon äußerst erfogreiche Saison und gönnen sich jetzt erstmal eine kurze Pause ...
„Ich glaube das dauert noch ein bissl, bis wir das so richtig realisiert haben.“ Das kann Beachvolleyball-Youngster Paul Hohenauer und Partner Martin Poinstingl wohl niemand verübeln. Immerhin schrieben die Beiden zuletzt rot-weiß-rote Sportgeschichte, holten bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Gold – als erstes heimisches Duo in dieser Sportart!
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