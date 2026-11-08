Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blutige Prügelei

Messerstiche ins Gesäß: 20-Jähriger im Spital

Wien
08.11.2026 12:46
Nach einem Raufhandel mit rund zehn Beteiligten am Franz-Josefs-Kai musste ein 20-Jähriger mit ...
Nach einem Raufhandel mit rund zehn Beteiligten am Franz-Josefs-Kai musste ein 20-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen ins Spital gebracht werden. (Archivbild)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund zehn Personen sollen am Samstagabend am Wiener Franz-Josefs-Kai aneinandergeraten sein. Als die Polizei eintraf, war die Auseinandersetzung bereits vorbei. Zurück blieb ein verletzter 20-Jähriger – mit mehreren blutenden Stichwunden im Gesäßbereich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heftige Szenen mitten in der Wiener Innenstadt: Gegen 20.15 Uhr beobachteten Zeugen am Samstag einen Raufhandel zwischen rund zehn Personen am Franz-Josefs-Kai. Sofort alarmierten sie die Polizei. Zahlreiche Beamte rückten daraufhin zum Einsatzort aus.

Als die Polizisten eintrafen, hatten sich die Beteiligten allerdings bereits aus dem Staub gemacht. Dafür entdeckten die Beamten einen 20-Jährigen, der mehrere blutende Stichverletzungen im Gesäßbereich aufwies. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe und versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien.

Gruppe Jugendlicher soll zugeschlagen haben
Nach Angaben des 20-Jährigen soll er von einer Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 16 und 18 Jahren attackiert worden sein. Wer genau an der Auseinandersetzung beteiligt war und was zu der Eskalation führte, ist derzeit noch unklar. Auch ein mögliches Tatmotiv ist Gegenstand der Ermittlungen.

Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach den mutmaßlichen Angreifern verlief vorerst erfolglos. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Da sich der 20-Jährige während des Einsatzes zunehmend renitent verhielt, wurde der Rettungstransport von Polizisten begleitet.

Das Kriminalreferat Innere Stadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01/31310-99 21810 entgegengenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.11.2026 12:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
0° / 8°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
0° / 8°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
-1° / 7°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
-0° / 8°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 8°
Symbol heiter

krone.tv

Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.076 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
124.611 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
96.168 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1358 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1352 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
966 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Wien
Blutige Prügelei
Messerstiche ins Gesäß: 20-Jähriger im Spital
Sport Tv Logo
Beach-Helden
Nach Olympia-Gold geht‘s ab in den Winterschlaf
Sport Tv Logo
Top-Gegner für Vikings
Das Duell der Football-Champions wird Realität
Überfall in Wien
Klinge brach ab! Räuber scheitert an der Kassa
Ofczarek & Franui
„Hotel Savoy“ als heiteres  Spiel der Verlorenen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf