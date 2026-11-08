Messerstiche ins Gesäß: 20-Jähriger im Spital

Gruppe Jugendlicher soll zugeschlagen haben

Nach Angaben des 20-Jährigen soll er von einer Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 16 und 18 Jahren attackiert worden sein. Wer genau an der Auseinandersetzung beteiligt war und was zu der Eskalation führte, ist derzeit noch unklar. Auch ein mögliches Tatmotiv ist Gegenstand der Ermittlungen.