Das Fernrohr

Er hat mich ausnahmsweise in das Teleskop reinschauen lassen. Aber nur kurz. Er befürchtete, dass ich es mit meinen dicken Fingern berühre, denn beim leisesten Antippen fängt die Landschaft an zu tanzen. Zuerst aber musste ich die Schuhe ausziehen, meine Schritte sacht abrollen und beim Hineingucken die Luft anhalten. Wahnsinn. Man kann den Wanderern, die verschwitzt beim Gipfelkreuz ankommen, direkt in die unzufriedenen Gesichter schauen. Vorausgesetzt, die Kugel liegt nicht im Hochnebel, was sie gegenwärtig tut. Bei klarer Herbstsicht könne er die Leute erkennen, behauptet Kurt. Etwa den Roland, der seit dreißig Jahren jeden Tag, ob Sonne, Regen oder Schnee, auf die Kugel keucht, schnell das Leiberl wechselt, nicht einmal ins Tal schaut, sondern sofort Richtung Hoher Freschen weiterrennt. „Irgendwann fällt er tot beim Gipfelkreuz um, und ich werde Zeuge sein“, sagt Kurt hämisch.