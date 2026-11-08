Riedhütte bei Jannersee stand in Flammen

Eine Riedhütte in Lauterach nahe dem Jannersee wurde am Sonntag zum Raub der Flammen. Gegen 14.30 Uhr geriet die Hütte aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Hütten zum Glück verhindert werden.