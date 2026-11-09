„Keiner hat geglaubt, dass ich viel spielen werde“

Das Bundesliga-Debüt, der erste Sieg oder der Jubel mit den Fans nach dem Premieren-Treffer – allesamt Erinnerungen, die sich im Kopf eines Kickers nahezu einbrennen. Meist noch relativ jung, werden die Auftritte auf der großen Bühne alsbald zur Gewohnheit, sind nichts Besonderes mehr. Nicht aber dann, wenn einem diese Meilensteine lange verwehrt geblieben sind ...

Auf und Ab im „Ländle“

„Gerade dann kostet man jeden einzigen Moment noch mehr aus“, weiß Albin Gashi. Wenn man so will ein absoluter Bundesliga-„Spätzünder“, feierte der 29-Jährige in dieser Saison nach etlichen Spielzeiten in „Liga Zwa“ und im Ausland das langersehnte Debüt. Mit Austria Lustenau legt der Hollabrunner aktuell eine klassische Aufsteiger-Saison hin, geht’s ständig im „Ländle“ auf und ab.