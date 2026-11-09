„Keiner hat geglaubt, dass ich viel spielen werde“

Albin Gashi spielte sich zuletzt bei Austria Lustenau in die Stammelf. In seiner verspäteten Debüt-Saison burzelten beim Hollabrunner sämtliche Bundesliga-Meilensteine, sein persönliches Highlight war aber etwas anderes ...
Das Bundesliga-Debüt, der erste Sieg oder der Jubel mit den Fans nach dem Premieren-Treffer – allesamt Erinnerungen, die sich im Kopf eines Kickers nahezu einbrennen. Meist noch relativ jung, werden die Auftritte auf der großen Bühne alsbald zur Gewohnheit, sind nichts Besonderes mehr. Nicht aber dann, wenn einem diese Meilensteine lange verwehrt geblieben sind ...
Auf und Ab im „Ländle“
„Gerade dann kostet man jeden einzigen Moment noch mehr aus“, weiß Albin Gashi. Wenn man so will ein absoluter Bundesliga-„Spätzünder“, feierte der 29-Jährige in dieser Saison nach etlichen Spielzeiten in „Liga Zwa“ und im Ausland das langersehnte Debüt. Mit Austria Lustenau legt der Hollabrunner aktuell eine klassische Aufsteiger-Saison hin, geht’s ständig im „Ländle“ auf und ab.
Keine Freude über‘s Tor
„Wir spielen gut, haben dann aber immer wieder einen kleinen Durchhänger“, weist Gashi auf die letzten Wochen hin. So gab’s etwa eine 1:5-Pleite bei Leader Rapid, ehe man unter der Woche Sturm Graz aus dem Cup kegelte – und dann wieder fünf Dinger in Salzburg kassierte. „Da habe ich getroffen. Aber das Ergebnis hat die Freude natürlich getrübt, wenn du so einen Hieb bekommst.“
Erneute Spätzündung?
Freude trotz Hieb? Die kam beim Linksaußen aber beim Gastspiel in Hütteldorf auf. Wo sich Gashi ab der U11 bis zur „Zweier“ durchackerte, ein Profi-Spiel im vollen Hanappi-Stadion ihm allerdings stets verwehrt blieb. Bis jetzt. „Das war richtig magisch! Ich kenne jeden Fleck, habe großen Teil meiner Karriere hier verbracht. Als Gegner wiederzukommen, war dann aber doch ein komisches Gefühl“, so Gashi, bei dessen Rückkehr in Wien-Penzing ein persönlicher Meilenstein purzelte – das erste Bundesliga-Spiel über 90 Minuten. „Und die erste Gelbe!“
“Davon bin ich ganz weit entfernt“
Seitdem durfte der Ex-Admiraner stets von Beginn an ran. „Kaum einer hat nach dem Wechsel geglaubt, dass ich hier viel spielen werde. Ich schon“, zwinkerte Gashi, der sich mit Lustenau am Samstag ein wichtiges 2:1 gegen Abstiegskonkurrent GAK erackerte. „Solche Statement-Siege sind enorm wichtig, gerade in unserer Situation!“ Doch die sagt aktuell: Länderspielpause! Eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt, gibt’s nach turbulenten Monaten aber endlich ein freies Wochenende. „Zuletzt habe ich in der U19 im Team gespielt, war unter anderem 2016 bei der EM dabei“, grinst Gashi. „Von einem Team-Debüt bin ich aktuell aber ganz, ganz weit entfernt.“ Aber was heißt das bei ihm schon...
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