Kollision in Hard fordert zwei Verletzte

Am Samstag um 19.45 Uhr bog ein 46-jähriger Pkw-Lenker von einer Tankstelle in Hard nach links in die Rheinstraße, L 202, in Fahrtrichtung Fußach ein. Zur gleichen Zeit war ein 31-jähriger Mann in seinem Auto auf der Rheinstraße in Richtung Bregenz unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Wagen, wobei das Fahrzeug des 31-Jährigen frontal in die Flanke des einbiegenden Pkw prallte.