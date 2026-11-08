Kollision in Hard fordert zwei Verletzte

In der Bodenseegemeinde Hard in Vorarlberg hat es am Samstagabend gekracht: Zwei Autos kollidierten, dabei wurden zwei Menschen verletzt. Der Sachschaden war enorm.
Am Samstag um 19.45 Uhr bog ein 46-jähriger Pkw-Lenker von einer Tankstelle in Hard nach links in die Rheinstraße, L 202, in Fahrtrichtung Fußach ein. Zur gleichen Zeit war ein 31-jähriger Mann in seinem Auto auf der Rheinstraße in Richtung Bregenz unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Wagen, wobei das Fahrzeug des 31-Jährigen frontal in die Flanke des einbiegenden Pkw prallte.
Der 46-jährige Lenker und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Der 31-Jährige überstand die Sache unverletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Wracks waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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