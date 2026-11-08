Lange Reise, viele Rätsel: Geschichte einer Mumie

Im Jahre 1858 erreichte die Klagenfurter eine Sensationsmeldung: Die erste echte ägyptische Mumie kam ins Land, eine „Frauensperson’’, wie es hieß, die dann beim Geschichtsverein bestaunt werden konnte – „für jeden Freund der Geschichte, besonders aber für die Studierenden, in hohem Maße anziehend und belehrend’’. Mittlerweile weiß man, dass es sich bei der Toten um Esoeris handelt, eine Frau aus Oberägypten, die vor etwa 2000 Jahren gelebt hat.