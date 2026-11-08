„Ein Tag später wäre es womöglich zu spät gewesen“

Schon am nächsten Tag wieder auf den Beinen

Die Operation verlief erfolgreich. Bereits am nächsten Tag konnte Kramer wieder gehen. Derzeit befindet er sich auf Rehabilitation. Möglich wurde die rasche Hilfe durch die Neurochirurgie der Klinik Oberwart. Die im Rahmen der Gesundheitsoffensive des Landes aufgebaute Abteilung unter Primarius Günther Feigl verzeichnete im ersten Jahr mehr als 650 Operationen, rund 250 radiologischen Eingriffe und über 1800 ambulant behandelte Patienten. Das Angebot reicht von Wirbelsäulen- bis zu komplexen Hirnoperationen und zieht auch Patienten aus anderen Bundesländern und dem Ausland an.