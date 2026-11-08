25 Jahre in Keller vergraben: Wer ist der Tote?

Es ist ein mysteriöser Kriminalfall, der die Wiener Polizei seit mehr als zwei Jahren beschäftigt: Am 16. April 2024 machten Arbeiter bei Sanierungsarbeiten in einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten einen schrecklichen Fund. Im Keller stießen sie auf die Leiche eines unbekannten Mannes. Rasch war klar: Es dürfte sich um ein Gewaltverbrechen handeln.