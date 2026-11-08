In Flammen: Hybridauto brannte komplett aus

Wagen dürfte sich selbst entzündet haben

Sofort wurde von den Einsatzkräften die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Das Auto wurde ein Raub der Flammen. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nahegelegene Wirtschaftsgebäude sowie auf weitere angrenzende Gebäude verhindert werden.