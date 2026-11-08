In Flammen: Hybridauto brannte komplett aus

Ein Großaufgebot der Feuerwehren stand in der Nacht auf Sonntag im Gailtal in Kärnten im Einsatz. Die Alarmierung lautete Wirtschaftsgebäudebrand. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass ein Hybridfahrzeug in Vollbrand stand.
Kurz nach Mitternacht heulten im Gailtal die Sirenen: Die Feuerwehren St. Stefan, Förolach, Vorderberg, Hermagor, Köstendorf, Görtschach und Tratten wurden zu einem vermeintlichen Wirtschaftsgebäudebrand alarmiert.
Kurz vorher hatte ein aufmerksamer Autolenker den Notruf alarmiert. Er hatte beim Vorbeifahren eine starke Rauchentwicklung bemerkt und Alarm geschlagen.
Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften fuhren die Feuerwehren zu dem Feuer. Dort angekommen wurde bereits ein heller Feuerschein wahrgenommen. Doch nicht ein Gebäude stand in Flammen, sondern ein dort abgestelltes Hybridfahrzeug.
Wagen dürfte sich selbst entzündet haben
Sofort wurde von den Einsatzkräften die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Das Auto wurde ein Raub der Flammen. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nahegelegene Wirtschaftsgebäude sowie auf weitere angrenzende Gebäude verhindert werden.
Um ein vollständiges Ablöschen des Hybridfahrzeugs sicherzustellen, musste der Wagen in einen mit Wasser gefluteten Container eingebracht werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest – das Fahrzeug dürfte durch Selbstentzündung in Brand geraten sein.
An dem Wagen entstand Totalschaden. Das angrenzende Wirtschaftsgebäude wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt.
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