Ski-Queen wird verewigt! Eigene Straße für Vonn

Olympiagold, 84 Weltcupsiege, zwei WM-Titel und seit Neuestem auch Namensgeberin einer Straße. Ski-Queen Lindsey Vonn wurde in der US-amerikanischen Stadt Baltimore mit dem „Lindsey Vonn Way“ verewigt.
Vonn war bei der Enthüllung des neuen Straßenschildes selbst vor Ort und konnte ihre Freude über die große Ehre kaum verbergen: „Das ist eine riesige Ehre. Das ist die einzige Straße, die jemals nach mir benannt wurde. Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung.“
Mit Baltimore, einer Stadt mit rund 570.000 Einwohnern nordöstlich von Washington, D.C., verbindet die US-Amerikanerin eine lange Geschichte. „Seit über zwanzig Jahren komme ich nun schon nach Baltimore“, erklärte Vonn. „Es ist fantastisch zu sehen, was hier über die Jahre gewachsen ist – Ich hoffe sehr, dass ich künftig ganz oft über den Lindsey Vonn Way fahren werde“.
„Lindsey Vonn Day“
Unweit des „Lindsey Vonn Way“ befindet sich nämlich der Campus des Sportartikelherstellers „Under Armour“, mit dem die 42-Jährige seit zwei Jahrzehnten eng zusammenarbeitet. Doch die Straßenbenennung war Baltimores Bürgermeister Brandon Scott noch nicht genug. Er erklärte den 4. November, den Tag der offiziellen Straßen-Umbenennung, zum „Lindsey Vonn Day“. Dabei hob der Politiker insbesondere die wichtige Vorbildfunktion des Ski-Stars für junge Frauen hervor.
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