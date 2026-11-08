Ski-Queen wird verewigt! Eigene Straße für Vonn

Mit Baltimore, einer Stadt mit rund 570.000 Einwohnern nordöstlich von Washington, D.C., verbindet die US-Amerikanerin eine lange Geschichte. „Seit über zwanzig Jahren komme ich nun schon nach Baltimore“, erklärte Vonn. „Es ist fantastisch zu sehen, was hier über die Jahre gewachsen ist – Ich hoffe sehr, dass ich künftig ganz oft über den Lindsey Vonn Way fahren werde“.