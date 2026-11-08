Jolie-Tochter Vivienne wegen Essstörung in Klinik!

Im Laufe der Zeit habe sich ihre Perspektive jedoch durch das Umfeld vor Ort verändert: „Schließlich haben die Freundlichkeit und Wärme der Kinder und Mitarbeiter im Krankenhaus die Mauern eingerissen, die ich so hoch aufgebaut hatte. Ich habe noch nie fester gelacht oder geweint, war noch nie ehrlicher oder mehr ich selbst.“