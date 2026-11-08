Jolie-Tochter Vivienne wegen Essstörung in Klinik!

Vivienne Marcheline Jolie, die 18-jährige Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, hat öffentlich gemacht, dass sie Anfang dieses Jahres wegen einer schweren Essstörung im Krankenhaus behandelt werden musste. Sie sei „wütend, krank und alleine“ gewesen.
Unter ihrem Künstlernamen V Marcheline präsentiert die 18-Jährige, die den Nachnamen Pitt abgelegt hat, derzeit ihre Kunstausstellung mit dem Titel „A Gallery on Patience in Patients“. Neben handgezeichneten Illustrationen zeigt die Ausstellung US-Medien zufolge Auszüge aus ihren persönlichen Tagebucheinträgen, die ihre Erfahrungen während des Klinikaufenthalts dokumentieren.
„Wütend, krank und sehr allein“
Vivienne schildert ihren Zustand zu Beginn des Jahres 2026: „Anfang dieses Jahres wurde ich wegen meiner Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Ich war wütend, krank und sehr allein.“
Im Laufe der Zeit habe sich ihre Perspektive jedoch durch das Umfeld vor Ort verändert: „Schließlich haben die Freundlichkeit und Wärme der Kinder und Mitarbeiter im Krankenhaus die Mauern eingerissen, die ich so hoch aufgebaut hatte. Ich habe noch nie fester gelacht oder geweint, war noch nie ehrlicher oder mehr ich selbst.“
Tagebucheinträge und Kunstwerke dokumentieren Klinikalltag
In ihren Zeichnungen nutzt Vivienne Tulpen als zentrales Motivelement, um Erinnerungen an die Klinik darzustellen. Eine Zeichnung zeigt den Berichten zufolge ein Münztelefon mit einem Stuhl, auf dem eine Tulpe sitzt und den Hörer hält. Dazu zitiert sie ihren Tagebucheintrag vom 4. April 2026: „Ich wünsche mir so sehr eine Umarmung, dass mein Körper sich ganz verkrampft anfühlt.“
Ich wünsche mir so sehr eine Umarmung, dass mein Körper sich ganz verkrampft anfühlt.
Am 22. April hielt sie fest: „Ich muss mir erlauben, zusammenzubrechen, damit es mir besser gehen kann.“ Weitere Bilder zeigen Tulpen an einem Esstisch sowie eine Gruppe sich umarmender Tulpen unter dem Titel „Bounded Love“ („Verbundene Liebe“).
Vivienne Jolie hat Anfang November den Namen ihres Vaters abgelegt. Die jüngste Tochter der geschiedenen Hollywoodstars Angelina Jolie und Brad Pitt folgte damit ihren Geschwistern Maddox (25), Zahara (21) und Shiloh (20). Viviennes Zwillingsbruder Knox soll ebenfalls dabei sein, die legalen Schritte für die Namensablegung zu beschreiten.
Sechs gemeinsame Kinder – Vorwürfe nach Trennung
Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.
Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.