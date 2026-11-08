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Wütend, krank, allein

Jolie-Tochter Vivienne wegen Essstörung in Klinik!

Society International
08.11.2026 10:29
Vivienne Marcheline Jolie, eine der beiden leiblichen Töchter von Angelina Jolie und Brad Pitt ...
Vivienne Marcheline Jolie, eine der beiden leiblichen Töchter von Angelina Jolie und Brad Pitt hat ihre schwere Essstörung öffentlich gemacht.(Bild: Krone-Collage/Alexander Tuma, APA-Images / Everett Collection / Kristin Callahan)
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Von krone.at

Vivienne Marcheline Jolie, die 18-jährige Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, hat öffentlich gemacht, dass sie Anfang dieses Jahres wegen einer schweren Essstörung im Krankenhaus behandelt werden musste. Sie sei „wütend, krank und alleine“ gewesen.

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Unter ihrem Künstlernamen V Marcheline präsentiert die 18-Jährige, die den Nachnamen Pitt abgelegt hat, derzeit ihre Kunstausstellung mit dem Titel „A Gallery on Patience in Patients“. Neben handgezeichneten Illustrationen zeigt die Ausstellung US-Medien zufolge Auszüge aus ihren persönlichen Tagebucheinträgen, die ihre Erfahrungen während des Klinikaufenthalts dokumentieren.

„Wütend, krank und sehr allein“
Vivienne schildert ihren Zustand zu Beginn des Jahres 2026: „Anfang dieses Jahres wurde ich wegen meiner Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Ich war wütend, krank und sehr allein.“

Im Laufe der Zeit habe sich ihre Perspektive jedoch durch das Umfeld vor Ort verändert: „Schließlich haben die Freundlichkeit und Wärme der Kinder und Mitarbeiter im Krankenhaus die Mauern eingerissen, die ich so hoch aufgebaut hatte. Ich habe noch nie fester gelacht oder geweint, war noch nie ehrlicher oder mehr ich selbst.“

Angelina Jolie 2021 auf einem seltenen Foto mit fünf ihrer sechs Kinder. Von links: Maddox, ...
Angelina Jolie 2021 auf einem seltenen Foto mit fünf ihrer sechs Kinder. Von links: Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Knox, Shiloh und Zahara. Damals hießen alle noch Jolie-Pitt mit Nachnamen.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Tagebucheinträge und Kunstwerke dokumentieren Klinikalltag
In ihren Zeichnungen nutzt Vivienne Tulpen als zentrales Motivelement, um Erinnerungen an die Klinik darzustellen. Eine Zeichnung zeigt den Berichten zufolge ein Münztelefon mit einem Stuhl, auf dem eine Tulpe sitzt und den Hörer hält. Dazu zitiert sie ihren Tagebucheintrag vom 4. April 2026: „Ich wünsche mir so sehr eine Umarmung, dass mein Körper sich ganz verkrampft anfühlt.“

Zitat Icon

Ich wünsche mir so sehr eine Umarmung, dass mein Körper sich ganz verkrampft anfühlt.

Am 22. April hielt sie fest: „Ich muss mir erlauben, zusammenzubrechen, damit es mir besser gehen kann.“  Weitere Bilder zeigen Tulpen an einem Esstisch sowie eine Gruppe sich umarmender Tulpen unter dem Titel „Bounded Love“ („Verbundene Liebe“).

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Vivienne Jolie hat Anfang November den Namen ihres Vaters abgelegt. Die jüngste Tochter der geschiedenen Hollywoodstars Angelina Jolie und Brad Pitt folgte damit ihren Geschwistern Maddox (25), Zahara (21) und Shiloh (20). Viviennes Zwillingsbruder Knox soll ebenfalls dabei sein, die legalen Schritte für die Namensablegung zu beschreiten.

Sechs gemeinsame Kinder – Vorwürfe nach Trennung
Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.

Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

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