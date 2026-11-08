Blutige Messerattacke vor Fast-Food-Restaurant

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am späten Samstagabend vor einem Fast-Food-Restaurant im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz). Ein 16-Jähriger wurde dabei mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter (18) flüchtete zunächst mit dem Zug, konnte wenig später jedoch von der Polizei festgenommen werden.
Laut aktuellem Ermittlungsstand gerieten gegen 22.40 Uhr der 18-jährige Österreicher und sein 16-jähriger Bekannter aus dem Irak auf dem Parkplatz des Fast-Food-Lokals in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der ältere Jugendliche ein Klappmesser gezogen und seinem Kontrahenten einen Stich in die rechte Hand versetzt haben, berichtete die Polizei.
Mit dem Zug Richtung Innsbruck geflüchtet
Nach dem Angriff ergriff der Tatverdächtige die Flucht und fuhr mit dem Zug in Richtung Innsbruck. Zeugen verständigten unterdessen die Einsatzkräfte. Die alarmierte Rettung brachte den verletzten 16-Jährigen nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.
Die Polizei konnte den Flüchtenden telefonisch erreichen und wenig später am Bahnhof Rum festnehmen.
Die Ermittler
Festnahme nach Telefonanruf
Der Polizei gelang es, den Flüchtenden telefonisch zu erreichen. Wenig später wurde der 18-Jährige am Bahnhof Rum bei Innsbruck festgenommen und zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Schwaz gebracht.
Die genauen Hintergründe der blutigen Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen sind noch im Gange.
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