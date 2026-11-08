Blutige Messerattacke vor Fast-Food-Restaurant

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am späten Samstagabend vor einem Fast-Food-Restaurant im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz). Ein 16-Jähriger wurde dabei mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter (18) flüchtete zunächst mit dem Zug, konnte wenig später jedoch von der Polizei festgenommen werden.