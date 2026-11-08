Sicherheitsgurt riss nach Aufprall: Lenker starb

Samstagabend prallte ein erst 20 Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem Wagen auf der B 74 Richtung Gleinstätten gegen eine Betontrennwand und dann gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht des Aufpralls riss sogar der Sicherheitsgurt, wodurch er aus dem Auto geschleudert wurde. Der junge Mann hatte keine Chance.
Schon wieder hat ein junger Mann sein Leben auf den steirischen Straßen verloren: Am Samstag gegen 23 Uhr war der Steirer (20) mit seinem Pkw auf der B 74 von Dietmannsdorf kommend Richtung Gleinstätten unterwegs. Kurz vor Graschach kam er in einer Rechtskurve links von der Straße ab, fuhr auf eine Betontrennwand auf und prallte gegen ein Brückengeländer. Im angrenzenden Bachbett kam das schwer beschädigte Fahrzeug zum Stillstand.
Durch die Wucht des Aufpralls riss sogar der Sicherheitsgurt, wodurch der Fahrer aus dem Auto geschleudert wurde. Er lag, als ein Ersthelfer eintraf, vor dem Wrack im Bachbett. So schnell er konnte, zog ihn der Zeuge ans Ufer und leistete Erste Hilfe. Rettung und Notdienst übernahmen die Reanimation, welche aber erfolglos blieb. Der Mann starb an der Unfallstelle.
Die beiden freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Deutschlandsberg standen für die Bergungs- und Aufräumarbeiten im Einsatz.
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