Sicherheitsgurt riss nach Aufprall: Lenker starb

Schon wieder hat ein junger Mann sein Leben auf den steirischen Straßen verloren: Am Samstag gegen 23 Uhr war der Steirer (20) mit seinem Pkw auf der B 74 von Dietmannsdorf kommend Richtung Gleinstätten unterwegs. Kurz vor Graschach kam er in einer Rechtskurve links von der Straße ab, fuhr auf eine Betontrennwand auf und prallte gegen ein Brückengeländer. Im angrenzenden Bachbett kam das schwer beschädigte Fahrzeug zum Stillstand.