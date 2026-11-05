Kinotickets für den Weihnachtsklassiker gewinnen

Kaum eine Geschichte verkörpert den Zauber von Weihnachten so eindrucksvoll wie „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens. Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 1843 begeistert die zeitlose Erzählung Generationen von Lesern und Zuschauern. Nun kommt die Geschichte eine neue und düstere Kinointerpretation mit Hollywood Star Johnny Depp in der Hauptrolle als Ebenezer Scrooge.