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Kinotickets für den Weihnachtsklassiker gewinnen

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05.11.2026 13:00
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Eine der berühmtesten Weihnachtsgeschichten aller Zeiten kehrt auf die große Leinwand zurück! In „Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte“ schlüpft Hollywoodstar Johnny Depp in die Rolle des geizigen Ebenezer Scrooge und nimmt das Publikum mit auf eine geheimnisvolle Reise. Die „Krone“ verlost anlässlich des Kinostarts am 12. November ein tolles Paket. 

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Kaum eine Geschichte verkörpert den Zauber von Weihnachten so eindrucksvoll wie „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens. Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 1843 begeistert die zeitlose Erzählung Generationen von Lesern und Zuschauern. Nun kommt die Geschichte eine neue und düstere Kinointerpretation mit Hollywood Star Johnny Depp in der Hauptrolle als Ebenezer Scrooge. 

(Bild: © 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich)

Unter der Regie von Ti West erwartet das Kinopublikum eine spannende Geistergeschichte mit hochkarätiger Besetzung. Neben Johnny Depp stehen unter anderem Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin und Ian McKellen vor der Kamera. Ab 12. November 2026 ist das außergewöhnliche Weihnachtsabenteuer in den österreichischen Kinos zu sehen.

Gewinnen Sie Kinotickets und einen einen STAY SPICED! Gewürz Adventskalender.
Gewinnen Sie Kinotickets und einen einen STAY SPICED! Gewürz Adventskalender.(Bild: Pexels, © 2026 Paramount Pictures / Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ verlost 1x2 Kinotickets für „Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte“ sowie einen STAY SPICED! Gewürz-Adventskalender 2026 – Spice Cube Mini! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. November aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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