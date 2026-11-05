Ralf Rangnick: „Das ist eine einzige Katastrophe“

„Die Hausmeister sind oft die mächtigsten Leute“

Zum Infrastruktur-Thema in Österreich meinte der Deutsche: „Es heißt immer, dass Österreich zu wenige Sportstättten hat. Aber lasst uns doch erst einmal die öffnen, die wir haben. Bei uns und auch in Deutschland sind oft die Hausmeister die mächtigsten Leute. Sie haben die Schüsselgewalt, entscheiden, wer rein und raus darf.“ Ganz anders ist es zum Beispiel in Dänemark. Rangnick erklärt: „Mathias Gidsel, einer der weltbesten Handball-Spieler, hat einmal gesagt, dass bei ihnen die Hallen Tag und Nacht offen sind. Und zwar schon zu der Zeit, als Gidsel selbst noch ein Kind war. Und auch in Norwegen, das in allen Sportarten ganz stark ist, hat jeder Zugang zu allen Sportstätten.“