Über diesen US-Demokraten lacht ganz Brasilien

„Talarico“ bezeichnet im brasilianischen Sprachgebrauch einen Mann, der sich an die Partnerin eines Freundes heranmacht. Brasilianische Internetnutzer griffen eine alte Geschichte nach dem Wahlsieg des 37-jährigen Texaners wieder auf und verbreiteten erneut Witze über den Namen des Politikers. Schon im November 2020 hatte der damalige Abgeordnete des texanischen Parlaments bemerkt, dass zahlreiche Brasilianer ihn auf der Plattform X – damals Twitter – erwähnten. Nachdem er die Bedeutung seines Nachnamens herausgefunden hatte, nahm er die Scherze mit Humor. „Hallo, Brasilien! Ich mache hier in Texas nur gute Politik – ich verspreche, dass ich dir nicht deine Freundin ausspanne“, schrieb er damals.