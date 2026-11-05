„Träumen ist erlaubt!“ Como begeistert Fußballwelt

Lobeshymnen in Spanien, Katerstimmung in Frankreich

Doch auch außerhalb Italiens sorgt der Erfolg von Como für Aufsehen. „Comos Start in die Champions League unter Cesc Fabregas ist schon jetzt legendär. In einer unvergesslichen Nacht für den gesamten italienischen Fußball deklassierte die Mannschaft aus der Lombardei ihre Gegner mit 9:1“, schreibt die spanische „Marca“ und „Mundo Deportivo“ legt nach: „Cescs Team überrollte am Mittwoch eine völlig unterlegene französische Mannschaft mit einem wahren Torfestival, in dem Douvikas einen Hattrick erzielte und Nico Paz eine herausragende Leistung zeigte. Como hat damit signalisiert, dass es in dieser Champions-League-Saison ein ernst zu nehmender Titelkandidat sein wird.“