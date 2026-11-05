Drogeriekette dm ruft Bio-Pinienkerne zurück

Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen warnt die Drogeriekette dm vor dem Verzehr ihrer dmBio Pinienkerne (60 Gramm) und hat einen Produktrückruf gestartet.
Betroffen sind ausschließlich Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdaten vom 31. Mai bis einschließlich 2. Juli 2027. Die entsprechende Angabe befindet sich auf der Seitenfläche der Verpackung.
Drogeriekette warnt: Pinienkerne keinesfalls verzehren
Konsumenten sollten die betroffenen Pinienkerne keinesfalls verzehren. Salmonellen können Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Besonders für Säuglinge, Kleinkinder, ältere und immungeschwächte Menschen besteht ein erhöhtes Risiko für schwerere Krankheitsverläufe.
Betroffene Packungen können – auch wenn sie bereits angebrochen sind – in allen dm-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet, wie das Unternehmen betont.
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