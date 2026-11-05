Unfall mit Straßenbahn forderte Verletzte

Mehrere Leichtverletzte

Ein kleiner VW war beim Auffahren auf die Brücke seitlich mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei, bzw. bei der anschließenden Bremsung war eine Person in der Bim gestürzt, und hatte sich Verletzungen zugezogen. Sie wurde vom Samariterbund Linz erstversorgt und in ein Spital gebracht. Auch die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, weil die Pkw-Lenkerin in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Sie wurde befreit, blieb aber unverletzt.