Unfall mit Straßenbahn forderte Verletzte

Verkehrschaos zu Mittag! Auf der Nibelungenbrücke in Linz war gegen 12 Uhr ein Pkw seitlich mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei wurde eine Person in der Bim verletzt, musste vom Samariterbund vor Ort versorgt und in ein Spital gebracht werden. Die Pkw-Lenkerin wurde eingeklemmt, blieb aber unverletzt.
Ungeübten oder ortsunkundigen Autofahrern kann die 90-Grad-Rechtskurve auf die Nibelungenbrücke in Linz zum Verhängnis werden. Die neue Radspur in Richtung Norden verkompliziert die Lage noch mehr. Am Donnerstag krachte es genau an dieser Stelle.
Mehrere Leichtverletzte
Ein kleiner VW war beim Auffahren auf die Brücke seitlich mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei, bzw. bei der anschließenden Bremsung war eine Person in der Bim gestürzt, und hatte sich Verletzungen zugezogen. Sie wurde vom Samariterbund Linz erstversorgt und in ein Spital gebracht. Auch die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, weil die Pkw-Lenkerin in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Sie wurde befreit, blieb aber unverletzt.
Großer Rückstau
Für die Dauer der Arbeiten war die Brücke großteils gesperrt, was sowohl im Straßen- als auch im Schienenverkehr für große Verzögerungen sorgte.
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