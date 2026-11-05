Fußfessel mit Billig-Universalschlüssel geöffnet

Ob die Helfer des Häftlings sich den Schlüssel dafür zum Beispiel im Internet selbst besorgten oder ihnen ein Gefängnis-Bediensteter half, wird noch ermittelt. Bei einem Beamten der JVA Essen, der wegen Korruptionsverdacht verhaftet wurde, wurden laut Ministerium zumindest zu Hause keine nachgemachten Schlüssel gefunden. Alle Abläufe und Vorkehrungen bei Gefangenenausführungen sollen überprüft werden, dazu gehöre auch die „Fesselung“.