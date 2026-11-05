Republikaner: „Trump soll P. Diddy freilassen“

„Die bösen Medien“

Damit jedoch nicht genug: Der Republikaner griff in seiner Rede auch die anwesenden Journalisten verbal an und warf ihnen unfaire Berichterstattung vor. Er habe seine ganzen Finanzen offengelegt, weil „die bösen Medien“ es nicht getan hätten. „Hört mal zu, ihr Drecksäcke! Hört mal zu, ihr Drecksäcke: Den Leuten die Wahrheit zu sagen, ist das Richtige.“