Gaskrise: Produktion in Linz auf Minimum reduziert

LAT Nitrogen ist das größte Unternehmen im Linzer Chemiepark und produziert in Oberösterreichs Landeshauptstadt jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen Düngemittel sowie 500.000 Tonnen technische Stickstoffprodukte. Aktuell ist die Fertigung aber stark gedrosselt: „Die Anlagen laufen derzeit im technischen Minimum, also mit der geringsten Auslastung, die einen sicheren Betrieb erlaubt. Ein vollständiger Stillstand ist aufgrund des kontinuierlichen Produktionsprozesses nicht geplant“, sagt Leonhard Werner, Standortleiter von LAT Nitrogen Linz gegenüber der „Krone“.