Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Haltung vermitteln“

Japaner will FIFA-Boss Infantino herausfordern

Fußball International
05.11.2026 12:49
FIFA-Boss Gianni Infantino bekommt einen Herausforderer aus Japan.
FIFA-Boss Gianni Infantino bekommt einen Herausforderer aus Japan.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kozo Tashima, Ehrenpräsident von Japans Fußballverband, will Amtsinhaber Gianni Infantino bei der Wahl im kommenden März für das Amt des FIFA-Präsidenten herausfordern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es geht nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern der Welt die ehrliche, solide und integre Haltung zu vermitteln, die der japanische Fußball entwickelt hat“, erklärte der 68-Jährige der Zeitung Sports Nippon. „Ich habe mich zur Kandidatur entschlossen, um diese Botschaft in die Welt zu tragen.“

Lesen Sie auch:
Gianni Infantino
Krisensitzung
Fragen mit Ultimatum! UEFA macht Infantino Druck
19.10.2026
Rücktrittsgedanken?
FIFA-Boss Infantino lacht über Kritik an ihm!
24.10.2026

„Ich bin dankbar, dass ich diese Ankündigung mit der uneingeschränkten Unterstützung des japanischen Fußballverbands machen kann“, sagte Tashima. Infantino war nach einem letztlich gescheiterten Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren im Sommer massiv unter Druck geraten. Auch sein Führungsstil wird von Teilen der Fußball-Welt scharf kritisiert. Dennoch stellt sich der 56-Jährige im März der Wiederwahl, die Frist für die Bewerbung anderer Kandidaten endet am 18. November.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.11.2026 12:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
326.685 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
109.950 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
107.978 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3105 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
628 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
536 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Mehr Fußball International
Historischer 9:1-Sieg
„Träumen ist erlaubt!“ Como begeistert Fußballwelt
„Haltung vermitteln“
Japaner will FIFA-Boss Infantino herausfordern
Sport Tv Logo
Milanic über Celje
Beim Gegner spukt es – Sturm für Insider Favorit
Verkündung per Video
Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück!
Nicht mehr 44 Kicker
Kult-Stürmer ist zurück! Klopp verkündet DFB-Kader
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf