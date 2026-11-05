Japaner will FIFA-Boss Infantino herausfordern

„Ich bin dankbar, dass ich diese Ankündigung mit der uneingeschränkten Unterstützung des japanischen Fußballverbands machen kann“, sagte Tashima. Infantino war nach einem letztlich gescheiterten Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren im Sommer massiv unter Druck geraten. Auch sein Führungsstil wird von Teilen der Fußball-Welt scharf kritisiert. Dennoch stellt sich der 56-Jährige im März der Wiederwahl, die Frist für die Bewerbung anderer Kandidaten endet am 18. November.