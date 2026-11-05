Russische Diesel-Tanker ändern abrupt ihren Kurs

US-Käufer sind zurückhaltend

Ein drittes, mit russischem Diesel beladenes Schiff – der griechische Tanker „Agioi Fanendes“ – scheint seine Reise in Richtung USA fortzusetzen, sendet jedoch ebenfalls das Signal „for orders“. Die „Agioi Fanendes“ soll noch an diesem Wochenende in New York eintreffen. Matt Smith, Analyst bei der Datenplattform Kpler, würde es aber nicht überraschen, „wenn auch dieser Tank abdrehen würde“, wie er gegenüber der „Financial Times“ sagte. Als Grund führt er an, dass die US-Käufer zurückhaltend sind, weil sie rechtliche Probleme fürchten.