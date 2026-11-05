Miedler/Oberleitner in Paris weiter gut in Schwung

Die Wien-Sieger Lucas Miedler/Neil Oberleitner präsentieren sich weiter in guter Form. Am Donnerstag gewann das ungesetzte österreichische Tennis-Doppel beim ATP-1000-Turnier in Paris auch die zweite Partie und steht nach einem 6:3,7:6(5) gegen die an achter Stelle gereihten Brasilianer Orlando Luz/Rafael Matos im Viertelfinale.