„Das Universum ruft!“: Die NASA sucht Astronauten

Nur wenige werden ausgewählt

Zuletzt hatte die NASA 2024 eine Bewerbungsrunde geöffnet. Aus den 8000 Interessenten, die sich daraufhin meldeten, wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus, die derzeit das rund zweijährige Training durchlaufen. Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein, damals waren es mehr als 18.000. Insgesamt hat die NASA in ihrer Geschichte bisher rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, etwa 30 davon stehen derzeit aktiv zur Verfügung.