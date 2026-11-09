„Das Universum ruft!“: Die NASA sucht Astronauten

„Das Universum ruft!“ Die NASA sucht wieder neue Astronauten und Astronautinnen. Bewerbungen können bis zum 3. Dezember eingereicht werden, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte.
Wer Erfolg haben will, muss die US-Staatsbürgerschaft haben, einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder jedenfalls 750 Stunden Flugtraining. Außerdem gilt es, einen Fitnesstest zu bestehen und „starke Führungs-, Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten“ nachzuweisen. Wer diese Hürden überwindet und am Ende ausgewählt wird, kann auf Flüge zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars hoffen.
„Den typischen Astronauten gibt es gar nicht“
In einem Motivationsvideo unter dem Motto „The Universe is Calling“ („Das Universum ruft“), das die NASA in sozialen Netzwerken teilte, kommen mehrere Frauen und Männer in Astronautenkluft zu Wort. Mit Sätzen wie „Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die NASA dich!“ und „Den typischen Astronauten gibt es gar nicht“ wird um Bewerber geworben.
„Die Leute, die wir aussuchen, könnten auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten und dabei helfen, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden“, sagte NASA-Chef Jared Isaacman. „Für diese Missionen braucht es technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamwork und Mut.“
Nur wenige werden ausgewählt
Zuletzt hatte die NASA 2024 eine Bewerbungsrunde geöffnet. Aus den 8000 Interessenten, die sich daraufhin meldeten, wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus, die derzeit das rund zweijährige Training durchlaufen. Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein, damals waren es mehr als 18.000. Insgesamt hat die NASA in ihrer Geschichte bisher rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, etwa 30 davon stehen derzeit aktiv zur Verfügung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.