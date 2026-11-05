Nun auch Meghans Bruder im Visier der Ermittler!

Vielmehr gelte er vorerst lediglich als „Person von Interesse“ in den Ermittlungen. Im Oktober war bekannt geworden, dass Meghans Vater in seinem früheren Haus in der Provinz Cebu auf den Philippinen eine große Menge Material mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern zurückgelassen haben soll. Das hatten verschiedene Medien unter Berufung auf den Sohn (60) berichtet. Markle Sr., der mittlerweile wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als „kranke Lügen“.