Glücksfisch macht Angler um eine Million reicher

Erster Anruf ging an seine Mutter

Die Emotionen waren entsprechend groß. „Ich bin völlig aus dem Häuschen. Im Moment überrollt mich eine ganze Welle an Gefühlen“, sagte Maurice nach der Bestätigung seines Gewinns. Seinen ersten Anruf machte er bei seiner Mutter. „Ich bin Millionär, Mama“, soll er ihr laut dem australischen Sender ABC gesagt haben. Auch sein Vater freute sich mit ihm und sagte zu seinem Sohn: „Ich bin so stolz auf dich. Du hast für dein Leben ausgesorgt.“