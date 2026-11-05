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Unerwarteter Fang

Glücksfisch macht Angler um eine Million reicher

Ausland
05.11.2026 09:47
Eigentlich wollte der 26-Jährige nur einen gemütlichen Abend am Wasser verbringen. Der Ausflug ...
Eigentlich wollte der 26-Jährige nur einen gemütlichen Abend am Wasser verbringen. Der Ausflug wurde zum Millionenabenteuer.(Bild: Northern Territory Government)
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Von krone.at

Eigentlich wollte Matthew Maurice nur einen gemütlichen Abend mit seinem Bruder verbringen. Ein bisschen angeln, plaudern und die gemeinsame Zeit genießen – doch plötzlich zappelte ein ganz besonderer Fang an der Angel des 26-Jährigen. Was er zunächst kaum glauben konnte, machte ihn wenig später um eine Million Dollar (rund 623.000 Euro) reicher.

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Der Mann aus Darwin im australischen Northern Territory war am Donnerstagabend mit seinem Bruder auf einem Angelausflug. Dieser war gerade zu Besuch aus dem Ausland. Nach dem Football-Training entschlossen sich die beiden spontan, mit dem Boot hinauszufahren. Weit weg wollten sie allerdings nicht: Sie blieben weniger als einen Kilometer von der Bootsrampe entfernt.

„Wir wollten einfach nur angeln und reden“
„Wir wollten einfach nur angeln und reden, das war alles. Ob wir etwas fangen oder nicht, spielte keine Rolle. Wir wollten einfach zusammen sein“, erzählte Maurice dem australischen Fernsehsender Channel 7.

Doch dann biss tatsächlich ein Fisch an. Als der 26-Jährige den Barramundi aus dem Wasser springen sah, richtete er seine Stirnlampe auf den Fang. Dabei entdeckte er etwas, womit er überhaupt nicht gerechnet hatte: An dem silbrig glänzenden Fisch hing ein leuchtend roter Anhänger.

Roter Anhänger bringt eine Million Dollar
Dieser kleine Anhänger sollte sein Leben verändern. Denn Maurice hatte einen Barramundi gefangen, der Teil des Wettbewerbs „Million Dollar Fish“ im australischen Northern Territory war. Die roten Markierungen kennzeichnen jene Fische, die einen besonders hohen Gewinn versprechen. In diesem Fall sogar den Hauptpreis von einer Million australischen Dollar.

„Als ich den Fisch an der Angel hatte, war meine erste Reaktion, die Stirnlampe einzuschalten. Das Erste, was ich sah, war ein großer silberner Körper und ein großer roter Anhänger, der daran herunterhing“, schilderte der Angler den überraschenden Moment.

Wie viel sein Fang tatsächlich wert war, wusste er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Erst nachdem er den Fisch ordnungsgemäß abgegeben hatte, erfuhr er, dass er tatsächlich den Hauptpreis gewonnen hatte. Die Regierungschefin des Northern Territory, Lia Finocchiaro, überbrachte ihm laut „Guardian“ die unglaubliche Nachricht. „Ich werde Ihnen jetzt die beste Nachricht Ihres Lebens mitteilen“, soll sie ihm gesagt haben.

Erster Anruf ging an seine Mutter
Die Emotionen waren entsprechend groß. „Ich bin völlig aus dem Häuschen. Im Moment überrollt mich eine ganze Welle an Gefühlen“, sagte Maurice nach der Bestätigung seines Gewinns. Seinen ersten Anruf machte er bei seiner Mutter. „Ich bin Millionär, Mama“, soll er ihr laut dem australischen Sender ABC gesagt haben. Auch sein Vater freute sich mit ihm und sagte zu seinem Sohn: „Ich bin so stolz auf dich. Du hast für dein Leben ausgesorgt.“

Für Maurice ist es ein ganz besonderer Gewinn: In der zwölfjährigen Geschichte des Wettbewerbs hat erst ein weiterer Angler den begehrten Millionenfisch an Land gezogen.

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Was er mit dem Geld machen möchte, hat der 26-Jährige bereits eine ungefähre Vorstellung. Er wolle vernünftig damit umgehen, ein Haus kaufen, offene Rechnungen begleichen und sich anschließend auch etwas gönnen. „Ich habe das Gefühl, in einem Traum zu sein“, erklärte er. „Ich glaube nicht, dass man mir das Geld einfach überlassen sollte. Vielleicht muss sich jemand anderer darum kümmern.“

Millionenfisch ist nicht der einzige Gewinn
Hinter dem Wettbewerb steckt eine Tourismusinitiative, die das Northern Territory als attraktives Angelrevier bekannt machen soll. Die zwölfte Ausgabe begann am 1. Oktober 2026. Neben dem Millionenfisch wurden rund 100 weitere Barramundis mit Anhängern versehen, die jeweils einen Gewinn von 10.000 australischen Dollar versprechen.

Auch nach dem Millionenfang ist die Aktion noch nicht vorbei. Der Wettbewerb läuft bis zum 31. März 2027. Laut „Guardian“ warten noch 96 der mit 10.000 Dollar dotierten Fische darauf, von Anglern entdeckt zu werden.

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