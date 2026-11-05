Tom und Bill Kaulitz lästern frech über Gottschalk

„Zum Döneressen in L.A. verabredet“

„Und das ist natürlich super ungünstig, dass jetzt anderthalb Monate vorher man schon weiß, da bin ich ausgerechnet zum Döneressen verabredet, in L.A., wo es gar keinen Döner gibt. Da kann ich leider nicht gucken“, sagte der Tokio-Hotel-Frontmann spöttisch.