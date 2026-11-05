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„Muss ja einen geben“

Tom und Bill Kaulitz lästern frech über Gottschalk

Society International
05.11.2026 09:23
Thomas Gottschalks Ehefrau Karina verkündete, der Entertainer werde die Neuauflage von „Wetten, ...
Thomas Gottschalks Ehefrau Karina verkündete, der Entertainer werde die Neuauflage von „Wetten, dass..?“ mit Tom und Bill Kaulitz nicht schauen. Die Rechnung hat er aber ohne die Tokio-Hotel-Zwillinge gemacht ...(Bild: Krone-Collage/APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris, Sascha Baumann)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bill und Tom Kaulitz haben mit Humor und frechen Sticheleien auf die Ankündigung von Thomas Gottschalk und seine Frau Karina reagiert, die Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“ mit ihnen als Moderatoren nicht anzuschauen. 

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„Ich hab schlechte Nachrichten für dich, die Gottschalks, die gucken leider ,Wetten, dass..?‘ nicht“, sagte Tom Kaulitz in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Das Paar habe ausgerechnet an dem Tag schon eine Verabredung.

„Muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt“, sagte Tom Kaulitz weiter. „Absolut, den einen muss es geben“, stimmte Bill Kaulitz zu.

„Zum Döneressen in L.A. verabredet“
„Und das ist natürlich super ungünstig, dass jetzt anderthalb Monate vorher man schon weiß, da bin ich ausgerechnet zum Döneressen verabredet, in L.A., wo es gar keinen Döner gibt. Da kann ich leider nicht gucken“, sagte der Tokio-Hotel-Frontmann spöttisch.

Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember „Wetten, dass..?“. Dass Thomas Gottschalk nicht ...
Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember „Wetten, dass..?“. Dass Thomas Gottschalk nicht zuschauen wird, das kommentierten die Zwillinge jetzt mit einem frechen Seitenhieb.(Bild: ZDF/Ariel Oscar Greith)

Die Kaulitz-Brüder wollen „Wetten, dass..?“ vorerst einmalig am 5. Dezember um 20.15 Uhr moderieren. Die Sendung mit den Kaulitz-Brüdern soll im deutschen Halle (Saale) aufgezeichnet werden.

„Mit Freunden unterwegs“
„Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs“, sagte Karina Gottschalk vor Kurzem der Münchner „Abendzeitung“. Dabei hatte Gottschalk viele Jahre durch die Kultsendung geführt und wurde damit zu einem der bekanntesten deutschen Showmaster.

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2021 kehrte die Sendung mit Thomas Gottschalk als Moderator zurück. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk erneut. Seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt. 

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