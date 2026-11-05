Tom und Bill Kaulitz lästern frech über Gottschalk

Bill und Tom Kaulitz haben mit Humor und frechen Sticheleien auf die Ankündigung von Thomas Gottschalk und seine Frau Karina reagiert, die Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“ mit ihnen als Moderatoren nicht anzuschauen.
„Ich hab schlechte Nachrichten für dich, die Gottschalks, die gucken leider ,Wetten, dass..?‘ nicht“, sagte Tom Kaulitz in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Das Paar habe ausgerechnet an dem Tag schon eine Verabredung.
„Muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt“, sagte Tom Kaulitz weiter. „Absolut, den einen muss es geben“, stimmte Bill Kaulitz zu.
„Zum Döneressen in L.A. verabredet“
„Und das ist natürlich super ungünstig, dass jetzt anderthalb Monate vorher man schon weiß, da bin ich ausgerechnet zum Döneressen verabredet, in L.A., wo es gar keinen Döner gibt. Da kann ich leider nicht gucken“, sagte der Tokio-Hotel-Frontmann spöttisch.
Die Kaulitz-Brüder wollen „Wetten, dass..?“ vorerst einmalig am 5. Dezember um 20.15 Uhr moderieren. Die Sendung mit den Kaulitz-Brüdern soll im deutschen Halle (Saale) aufgezeichnet werden.
„Mit Freunden unterwegs“
„Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs“, sagte Karina Gottschalk vor Kurzem der Münchner „Abendzeitung“. Dabei hatte Gottschalk viele Jahre durch die Kultsendung geführt und wurde damit zu einem der bekanntesten deutschen Showmaster.
2021 kehrte die Sendung mit Thomas Gottschalk als Moderator zurück. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk erneut. Seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt.
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