Republikaner suchen nach Wahldebakel Sündenbock

Republikaner geben nicht Trump die Schuld

Direkt die Schuld an dem Wahldebakel geben die Republikaner Trump trotzdem nicht. Als Sündenbock soll vielmehr sein Kriegsminister – diesen Titel gab er sich selbst – Pete Hegseth herhalten. Viele Republikaner sind laut dem Sender CNN hinter vorgehaltener Hand der Ansicht, dass es Hegseth war, der Trump letztlich von einem Angriff auf den Iran überzeugt hatte – obwohl es keine Exit-Strategie gab und die innenpolitischen Folgen ignoriert wurden.